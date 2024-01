Acusado de feminicídio segue foragido sete meses após o crime em Fortaleza

A apuração aponta que o suspeito de feminicídio foi visto por diversas vezes. No entanto, as pessoas não o denunciam por medo. Alef estaria vivendo uma vida normal, em meio a festas e passeios.

O POVO apurou que, no dia do crime, Alef estava acompanhado de uma pessoa em um veículo. O segundo homem teria prestado depoimento, mas não foi preso.

Bárbara Bessa, de 25 anos, foi morta pelo ex-companheiro , que não aceitava o fim do relacionamento, conforme concluiu investigação policial. O crime aconteceu no dia 15 de abril deste ano, no Centro de Fortaleza. Contra o acusado, Alef Maciel Lopes, há um mandado de prisão em aberto há sete meses, mas desde então o suspeito segue foragido.

O POVO solicitou informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e foi informado de que o inquérito foi concluído para ser remetido à Justiça. Um suspeito foi indiciado pelo crime de feminicídio.

Bárbara foi morta a tiros e deixou três filhos, de 3, 5 e 10 anos de idade. Ela cursava Administração e era conhecida pelos amigos como uma pessoa alto astral e cativante. Após o fim do relacionamento, a estudante planejava uma mudança de vida, com realização de sonhos e busca de uma carreira profissional.

Conforme apuração do O POVO , o homem é investigado por integrar uma organização criminosa. Essa possível ligação com facções faz com que muitas pessoas deixem de denunciá-lo.



Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) afirmou que, além de Alef, Daniel José Sousa de Lima é réu pelo crime, acusado de favorecimento real (ocultação do veículo utilizado no crime).

"No último dia 16 de novembro, o Juízo da 1ª Vara do Júri de Fortaleza aceitou denúncia ofertada pelo Ministério Público estadual e determinou que seja designada audiência de instrução, no prazo legal, para que sejam ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, além do interrogatório dos réus", diz a nota enviada pelo TJCE.