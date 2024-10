Educador físico é condenado a 28 anos de prisão por matar esposa em Fortaleza

Feminicídio ocorreu na residência do casal, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza Crédito: Via WhatsApp O POVO

O educador físico acusado de matar a companheira com mais de 40 golpes de faca, na presença do filho, em janeiro deste ano, foi condenado a 28 anos e dez meses de prisão. O julgamento teve início na manhã dessa terça-feira, 1º, e se estendeu até a madrugada desta quarta-feira, 2. O período entre a ocorrência do crime e o julgamento foi de oito meses. O caso foi acompanhado pelo programa "Tempo de Justiça Mulher", que busca dar celeridade aos processos de feminicídio com autoria esclarecida.