Três suspeitos de homicídio no Joaquim Távora são presos em Fortaleza

Vítima foi morta a tiros enquanto dirigia um automóvel, em setembro do ano passado. O crime é investigado como homicídio doloso, quando há intenção de matar

Três homens foram presos nessa quarta-feira, 2, suspeitos de assassinar um homem de 32 anos dentro de um veículo no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. O crime foi registrado em 11 de setembro do ano passado e, desde então, estava sendo investigado como homicídio doloso, quando há intenção de matar.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os suspeitos têm entre 20 e 27 anos. Ainda de acordo com a pasta, dois dos presos foram capturados em flagrante por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor.