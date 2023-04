Mulher é assassinada a tiros no Centro de Fortaleza na madrugada deste sábado

Uma mulher foi morta a tiros na madrugada deste sábado, 15, na rua Senador Alencar, no Centro de Fortaleza. O POVO apurou que a vítima se chamava Bárbara Bessa e tinha 25 anos. Existe a suspeita de que o crime seria feminicídio. Até o momento, ninguém foi preso. Bárbara deixa três filhos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local colhendo indícios que auxiliarão as investigações. A 4ª DHPP investiga o caso.

Até o último dia 12 de abril, 68 mulheres haviam sido assassinadas no Ceará. Destas, 11 foram casos assinalados pela SSPDS como sendo feminicídio. Em 2022, conforme a SSPDS, ocorreram 28 feminicídio e 272 mulheres foram assassinadas.



