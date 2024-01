Foragido há nove meses, suspeito de matar ex-namorada é preso em Fortaleza

Bárbara Bessa tinha 3 filhos e completaria 26 anos em setembro Crédito: Arquivo Pessoal

Segundo informações da 4ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o casal se encontrou momentos após a saída de Bárbara. Os dois então discutiram, e Alef teria atirado contra a mulher, que não resistiu. O suspeito tem antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas, além de ser investigado por ligações com facções criminosas, informou a Polícia. Junto a ele, foram apreendidos um kg de maconha, 128 gramas de cocaína, uma balança de precisão, além de dois celulares e um veículo. O preso foi conduzido até a sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça. Suspeita de feminicídio À época, Bárbara havia terminado o relacionamento com Alef, que, segundo amigas da jovem, não teria aceitado o fim do namoro. Antes de morrer, Bárbara chegou a relatar ter medo do ex e destacava a insistência dele para reatar. Na noite do crime, Alef foi visto com uma outra pessoa dentro de um veículo, conforme as investigações. Um segundo homem chegou a prestar depoimento à Polícia, mas não foi preso.

Play