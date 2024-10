Policial armado invade Aeroporto de Fortaleza, e área de check-in fica paralisada temporariamente

Homem é cearense, mas lotado na Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Área de check-in ficou isolada

Um policial armado invadiu o Aeroporto de Fortaleza, por volta das 5h30min desta quinta-feira, 3. A área de check-in para embarque doméstico ficou temporariamente fechada, mas voltou ao funcionamneto ainda durante a manhã, por volta das 6 horas.

O homem é cearense, mas lotado na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, de acordo com informações da repórter Camila Magalhães, da rádio O POVO CBN.