Corrida de rua em Fortaleza abre comemorações do Dia do Veterinário

Inédito para a área, o evento é realizado em alusão ao Dia do Médico Veterinário, nesta segunda, 9. Foram realizadas 201 inscrições, com 189 kits entregues

Composto por corrida de cinco quilômetros (km) e caminhada de três km, o percurso teve como ponto de largada e chegada a sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária no Ceará (CRMV/CE), no bairro Joaquim Távora.

Dezenas de fortalezenses acordaram cedo na manhã deste domingo, 8, para participar do 1º Treino de Medicina Veterinária , realizado na capital cearense em alusão ao Dia do Médico Veterinário , celebrado nesta segunda, 9.

A corrida é reflexo das mudanças. “Realizamos um evento totalmente diferente [do habitual para a área], chamamos um movimento de saúde”, diz Daniel. Objetivo é “agregar e chamar a atenção da sociedade para nossa profissão, que tem um papel importante e as pessoas não sabem”.

"O médico veterinário é lembrado como cuidador do pet, do cachorrinho e do gatinho. As pessoas esquecem da galinha que põe o ovo do café da manhã, da vaca que dá o leite para fazer iogurte. Adivinha quem cuida da galinha e da vaca? Do café da manhã à janta, você passa sem lembrar que o médico veterinário está por trás de tudo isso. Ele faz parte das nossas vidas"

É o caso do casal João Paulo Ribeiro , 44, e Vanuza Carvalho , 43, que começou a correr junto há cerca de três anos e não tem pets nem colegas veterinários. Os dois ficaram sabendo da corrida por meio de um perfil no Instagram que divulga circuitos na Cidade.

Quem também tem o hábito de correr é Carlos Deonato , 26. Ao lado do cachorro Blue , um husky siberiano , ele relata que costuma estar acompanhado do parceiro de quatro patas durante as atividades físicas.

Pouco após concluir o percurso, Ambrozina Vitória, 26, também elogiou a organização do evento. Convidada a participar por um amigo que é veterinário, a moradora do Vila Manoel Sátiro destacou que a escolha da corrida como programação é significativa, pois é um esporte “em alta”.

“Acho que todo mundo deveria correr. Tem nada melhor do que acordar cedo, ser 6h40min e ainda ter muito no dia para fazer”, argumenta Ambrozina.

A escolha da corrida como forma de divulgação veio da secretária-geral do CRMV/CE, Ana Cristina Ribeiro, que ficou à frente da organização. Ela enumera que 201 kits de inscrição O kit de inscrição incluiu camisa dry fit, placa com número do corredor e medalha pós-prova. A compra também cobria alimentação e hidratação na sede do CRMV/CE, além de seguro atleta. foram vendidos, dos quais 189 foram entregues.

Atleta há dez anos, Ana Cristina afirma que o sedentarismo “está muito presente” entre os profissionais da medicina veterinária e da zootecnia, por isso sugeriu o formato de corrida e caminhada. Além disso, “a gente só se encontra em eventos e reuniões. Como eu gosto de esporte e corrida agrega, une as pessoas, pensei por esse caminho”, descreve ela.

Campanha pelo Dia do Médico Veterinário: veja programação

O 1º Treino de Medicina Veterinária é a introdução da programação da campanha do CRMV-CE em alusão ao Dia do Médico Veterinário. A agenda ocorre em conselhos de todo o Brasil, embora seja diferente em cada regional. Confira a programação do Conselho do Ceará:

Segunda, 9 de setembro: palestra “O papel do médico-veterinário na Saúde Única”, com Márcio Garcia, médico veterinário e representante do Ministério da Saúde

Terça, 10 de setembro: palestra sobre o Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (Sipeagro) com Ana Gláucia Carneiro Melo Gonçalves, médica veterinária

Quarta, 11 de setembro: palestra “Saúde Mental e Medicina Veterinária: onde estamos e para onde vamos?” com Ingrid Atayde, representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)

Quinta, 12 de setembro: workshop “Importância das análises laboratoriais nos alimentos”, no Auditório Paulo Petrola (av. Dr. Silas Munguba, 1700), da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

Sexta, 12 de setembro: palestra “Telemedicina Veterinária – Aplicações e Limites” com Daniel Viana, presidente do CRMV/CE

Para ter os links das palestras e/ou se inscrever no workshop, acesse o site do CRMV/CE.