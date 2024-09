Grito dos Excluídos reúne centenas de pessoas na Capital cearense

A partida teve início no Passeio Público, a tradicional Praça dos Mártires. De lá, o movimento seguiu pelas laterais do forte de Shoonemborg (fundação da cidade), passando pelo Mercado Central, até chegar ao Poço da Draga, na Praia de Iracema.

“Se encontrar nesse momento, significa. Essas são todas as reivindicações que fazemos ao longo do ano. Não é de hoje. Cada vida tem o seu valor. Se encontrar nesse momento significa recolocar todas as reivindicações ao longo do ano. Para termos uma sociedade justa e humana, temos que ter uma normalidade e o respeito com as pessoas em todos os setores”.



Quem também esteve presente ao evento foi o estudante de Letras, Ruan Cândido. “É muito importante para a classe trabalhadora e para nós, estudantes, estarmos presentes para reivindicar nossos direitos”.

Assim como Ruan, irmã Elizabeth Leite, do Movimento Grito Pela Vida, se fez presente ao evento. “Nós precisamos unir forças por políticas públicas. Trabalhamos pelo enfrentamento ao tráfico humano, em todas as suas modalidades,, principalmente crianças e mulheres. Essas três décadas são muito positivas. Todas as pastorais sociais lutam por uma vida mais digna”.