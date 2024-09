Pátria acesa: desfile de 7 de setembro reúne multidão em Fortaleza

Desfile cívico-militar em comemoração aos 202 anos da Independência do Brasil Crédito: AURÉLIO ALVES

O fogo simbólico da Pátria é aceso, abrindo as celebrações do desfile cívico-militar em Fortaleza, na avenida Beira Mar, neste sábado, 7, em celebração à Independência do Brasil. O cortejo começou por volta de 8h40min e contou com o governador Elmano de Freitas (PT) na cerimônia de abertura. Com tambores e coreografia organizada, estudantes de escolas públicas e particulares marcharam em meio aos olhares atentos do público fortalezense, enquanto o cheiro de fumaça da pira era levado pelo vento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 7 de setembro no Ceará e em Fortaleza: VEJA o que abre e fecha no feriado

Trajada de verde e amarelo, a vendedora Gleiciane Araújo, 35, hesita em começar a falar; não tem "jeito com palavras". Mas é só lembrar da filha, Karen, de 16 anos, que desfila representando o Colégio Estadual Justiniano de Serpa, para o orgulho tomar o lugar da timidez. "Na verdade, o que mais me fez estar aqui foi a dedicação dela e a empolgação, me mostrando os passos", explica. "Fica o orgulho, a sensação de dever cumprido". FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 07.09.2024: Desfile cívico-militar em comemoração aos 202 anos da Independência do Brasil. (foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

“Não há independência em mundo racista”, diz ativista luso-senegalês; ENTENDA A memória também aparece como um tema recorrente do evento, ao menos para a servidora pública Daiane Gomes, 26. “É a primeira vez em 26 anos (que participa), acredita? Aos finais de semana eu sempre venho fazer atividade física aqui (avenida Beira Mar), e nem estava lembrando”, diz.

"O que mais me chamou atenção foi eu ter encontrado uma escola que estudei no Ensino Médio desfilando. Alguns participantes da banda são da época que eu estudava", relembra. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 07.09.2024: Desfile cívico-militar em comemoração aos 202 anos da Independência do Brasil. (foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Com a participação das Forças de Segurança do Ceará, o desfile contou com 1.439 integrantes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), incluindo alunos do 1º Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó (CPM-GEF) e dos projetos sociais com civis.