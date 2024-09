Arquidiocese vai celebrar o centenário de dom Edmilson da Cruz; veja data

O arcebispo de Fortaleza fez o convite para a cerimônia a ser realizada no Santuário Arquidiocesano de Adoração, na Igreja São Benedito, no Centro de Fortaleza

O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, convida fiéis a participar de celebração dos 100 anos de dom Manuel Edmilson da Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte, a 198,88 quilômetros (km) de Fortaleza.

A celebração eucarística em torno do centenário será realizada no dia 3 de outubro, às 18 horas, no Santuário Arquidiocesano de Adoração, na Igreja São Benedito, no Centro da capital cearense. Dom Edmilson da Cruz será destacado como decano no episcopado brasileiro, isto é, o bispo mais idoso do Brasil.

