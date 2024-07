Cães e gatos: programa de atendimento veterinário gratuito no Ceará começa próxima semana

Foto de apoio ilustrativo. Atendimento gratuito para cães e gatos será oferecido em 17 clínicas espalhadas pelo Estado Crédito: Thiara Nogueira, em 09/11/12

O atendimento veterinário gratuito para gatos e cachorros, por meio do Programa Vet+Ceará, começar a operar a partir da próxima terça-feira, 9. De acordo com informações divulgadas pelo governador Elmano de Freitas (PT) em suas redes sociais, nessa quarta-feira, 3, ação beneficiará pessoas registradas no CadÚnico e protetores cadastrados na Secretaria da Proteçao Animal (Sepa). Segundo o governador, o serviço gratuito será oferecido em 17 clínicas espalhadas pelo Estado. Estabelecimentos estão localizados em municípios como Fortaleza, Boa Viagem, Juazeiro do Norte, Granja, Sobral, Crateús, Icó, Eusébio, Tamboril, entre outros. Estabelecimentos credenciados vão poder prestar serviços como castração, consultas, exames laboratoriais e de imagem, além de cirurgias gerais.