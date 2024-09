Descubra se a corrida é prejudicial ou benéfica para os joelhos

Corrida pode ajudar a fortalecer a musculatura das pernas

Segundo o médico, quando realizada de maneira adequada, a corrida, além de auxiliar no controle do peso, ajuda a fortalecer a musculatura das pernas, o que oferece maior proteção à articulação do joelho. “O funcionamento adequado do joelho depende da ação de diversos músculos, então praticar exercícios que ajudem a fortalecer essa musculatura, como a corrida, é capaz de melhorar a função articular da região, além de ajudar a manter sua estabilidade durante o movimento e reduzir a carga sobre a articulação”, destaca.

Segundo o médico, a cartilagem do joelho também se torna mais resistente devido ao impacto repetido que recebe durante a prática da atividade “E temos evidências de que a corrida é capaz de retardar o desgaste da articulação e prevenir doenças como artrite e artrose”, complementa.

Perigos do sedentarismo

Em contrapartida, o sedentarismo, sim, é prejudicial para os joelhos. Isso porque ele leva à diminuição da massa muscular com consequente perda da proteção das articulações, favorecendo o ganho de peso, “o que sobrecarrega as articulações, com um trauma repetitivo e excessivo da cartilagem, levando à sua degeneração. O sobrepeso também gera inflamação com aumento na propensão para o desenvolvimento de problemas, como artrite e artrose”, alerta.