Após queimadas, ar de Fortaleza tem índices piores que os registrados durante incêndio no Cocó

Concentração de material particulado no ar inalado por moradores é três vezes pior que durante os incêndios de janeiro; dados são comparados com o último sábado, 24, dia com pior qualidade do ar em 2024

O nível de material particulado presente no ar de Fortaleza no último sábado, 24, dia com pior qualidade do ar no ano, superou o registrado durante os incêndios no Parque do Cocó em janeiro deste ano. Com 34,3 microgramas por metro cúbico (µg/m³), a concentração de aerossois no céu da Cidade foi cinco vezes maior que a registrada durante o início das chamas na área verde alencarina, no dia 18 de janeiro, quando a Terra do Sol apontou 6,6 µg/m³.

Os dados foram fornecidos ao O POVO pela Fundação da Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) e indicam uma maior concentração de Material Particulado 2.5 (MP2.5), aerossol capaz de entrar na corrente sanguínea e causar problemas de saúde. Ainda de acordo com a fundação, um dos medidores que detectaram o incêndio no Cocó atingiu 11,8 µg/m³ médios, número quase três vezes menor que o anotado no último fim de semana.