Falsificação de medicamentos: foragido de São Paulo e Rondônia é preso pela PF em Fortaleza

Um homem identificado como Alex Moreira de Lima foi preso no bairro Messejana, em Fortaleza, em cumprimento de mandado de prisão da Polícia Federal (PF). A operação ocorreu nesta terça-feira, 27. O homem é acusado de falsificação de medicamentos e foragido da Justiça de Rondônia e São Paulo.

De acordo com a informação do coordenador da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) delegado federal Igor Conti, a inteligência identificou há pelo menos um mês que o foragido estava no Ceará e se locomovia entre a capital cearense e outros municípios da Região Metropolitana.

O homem estava morando em um condomínio de casas e dividia a residência com outro homem, que está sob investigação. Conforme o delegado, no momento da abordagem o foragido apresentou uma identidade falsa e também foi preso em flagrante pelo uso do documento.