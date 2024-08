Filhote de gato é resgatado de dentro de tubulação no bairro Centro

Um filhote de gato ficou preso dentro de uma tubulação nessa segunda-feira, 26, no bairro Centro, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) esteve no local para realizar o resgate do animal de forma segura, e o animal foi entregue à própria tutora.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os bombeiros militares foram acionados no último sábado, 24, para realizar o resgate do filhote de gato, mas quando chegaram ao local, não foi possível identificar o local exato em que o animal estava preso na tubulação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os bombeiros militares foram acionados novamente nessa segunda-feira, 26, quando já era possível escutar os miados do animal dentro da tubulação, facilitando a localização exata de qual parte o animal estava.