Fortaleza teve dia com pior índice de qualidade do ar devido às queimadas no Brasil

Dados são referentes ao último sábado, quando a Cidade atingiu o maior nível de concentração no ano; partículas são provenientes de queimadas na Amazônia, no Sudeste do Brasil e no continente Africano

Fortaleza registrou, no sábado passado, 24, a maior média de aerossois no ar em todo o ano, conforme dados da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), que mede a qualidade do ar em movimento. Com 34,3 microgramas por metro cúbico (µg/m³), o nível de concentração do material na atmosfera da Capital foi cinco vezes maior que o recorde anterior de 6,6 µg/m³, registrado no dia 17 de julho. Foi o pior índice de qualidade do ar em 2024.

Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia de Recursos Hídricos (Funceme), o aumento dessas partículas, conhecidos como Material Particulado 2.5 (MP2.5), no ar é resultado das queimadas que ocorrem desde o início do mês de agosto na Amazônia, no Sudeste do Brasil e no Continente Africano.

Existem dois tipos de material particulado. O MP2.5, que possui tamanho inferior a 2.5 micrômetros de diâmetro, e o MP 10, com medidas entre 2.5 e 10 micrômetros de diâmetro.