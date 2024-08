Avenida Desembargador Moreira passará por obras de internalização da fiação

Trabalhos, que devem começar no início de setembro próximo, foram anunciados pelo Governo do Estado na segunda-feira, 26

O trecho da Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, que liga a Praça Portugal à avenida Beira Mar, vai passar por obras de internalização da rede elétrica e de telecomunicação. Trabalhos, que devem começar no início de setembro próximo, foram anunciados pelo Governo do Estado na segunda-feira, 26.

Conforme Hélio Winston Leitão, titular da Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), serviços estão orçados em R$ 715.797,37, e devem englobar 775 metros de redes elétricas de média e baixa tensão.

Durante os trabalhos serão retirados todos os postes do lado leste da via. Os serviços serão executados com recursos do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), da Seinfra.