Cocó: capitão dos bombeiros estima que cerca de 10 hectares tenham sido atingidos pelo incêndio

Estima-se que, pelo menos, dez hectares de terra foram atingidos pelas chamas do incêndio que ocorre no Parque do Cocó, em Fortaleza, desde a noite de quarta-feira, 17. A informação foi obtida em entrevista realizada pelo repórter do O POVO, Demitri Túlio, ao capitão Fábio Ximenes Plutarco, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), na manhã desta sexta-feira, 19.

"Teríamos apenas estimativas. Depois que o incêndio for encerrado é que vamos conseguir, com perícia, avaliar melhor esses dados. Mas temos um dado aproximado de dez hectares que foram atingidos, esse número pode aumentar após fazermos uma análise mais aprofundada", afirma o capitão Plutarco.

Questionado sobre o principal desafio para combater o incêndio, o militar detalha que o trabalho para debelar as chamas sofre com o impasse dos focos de incêndio subterrâneos.