Céu do Ceará recebe fumaça de queimadas do continente africano e da Amazônia

Fumaça de queimadas na Amazônia e no Pantanal e no continente africano se encontram na atmosfera, acinzentando o céu do Ceará Crédito: Funceme

A fumaça registrada no céu do Ceará nos últimos dias é oriunda das queimadas na região amazônica, mas não só. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as partículas também vêm de incêndios que ocorrem no continente africano. A baixa umidade relativa do ar, característica desta época do ano, facilita o transporte de aerossóis (poeira e poluição) da superfície para a atmosfera. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agregada a isso, a fumaça presente em baixos, médios e altos níveis da troposfera (camada da atmosfera mais próxima da superfície), contribui para a cor acinzentada do céu.

“Também há contribuição local, devido a focos de calor e incêndios pontuais que ocorrem, ainda em pequena quantidade, no interior do Nordeste do Brasil”, diz a nota divulgada pela Fundação. Lucas Fumagalli, meteorologista da Funceme, explica que uma frente fria que deve atingir a região do Pantanal entre esta sexta-feira, 23, e domingo, 25, pode amenizar as queimadas. Como consequência, o céu pode ter o aspecto melhorado. “Mas tudo depende da quantidade de focos de calor que vamos ter nos próximos dias, tanto na América do Sul quanto no continente africano”, afirmou em entrevista na rádio O POVO CBN.