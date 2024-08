Ponte dos Ingleses é reaberta com críticas ao Governo do Estado

FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-08-2024: Inauguração da nova Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A Ponte dos Ingleses está acessível novamente à população, após reforma iniciada em agosto do ano passado. Antes disso, estava inacessível desde março de 2018, quando uma forte ressaca destruiu a estrutura. A reabertura aconteceu no fim da tarde deste domingo, 25, com a presença de secretários municipais, políticos e a população, que foi conferir como ficou um dos principais cartões-postais da cidade. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Edital | A cidade recupera a ponte dos ingleses; LEIA

Foi o caso da autônoma Mislande Brito, de 38 anos, que saiu do bairro Guararapes com o filho Gustavo, de cinco anos. “Eu já costumo passear aqui, mas hoje foi especialmente para ver como a ponte ficou. Gostei muito, mas bem que a ponte poderia ir até o final. E poderia ter pelo menos algum quiosque de alimentação funcionando. No mais, foi bom ver a ponte aberta de novo, ela me traz recordações muito boas da minha adolescência.”, afirmou. FORTALEZA-CE, BRASIL, 25-08-2024: Inauguração da nova Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. Na foto, Mislând Brito, de 38 anos, e Gustavo Brito, de 5 anos. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Com uma pequena multidão se formando diante do cordão de isolamento instalado na entrada da ponte, o cerimonial resolveu desfazer a fita inaugural e descobrir a placa sem uma apresentação, o que só ocorreu no início da noite, quando subiram ao palco o secretário de Infraestrutura Samuel Dias, da Gestão Regional, Ferruccio Feitosa, e outras autoridades. Ao O POVO, Samuel Dias enalteceu a reabertura e fez duras críticas ao Governo do Estado: “A ponte ficou muito tempo esquecida, até a Prefeitura de Fortaleza, com o prefeito Sarto, tomar a iniciativa de assumir essa responsabilidade de concluir a obra de restauro que está sendo entregue agora, apesar do laudo mentiroso que o Governo do Estado apresentou para desfazer o protocolo assinado com a Prefeitura e dizer que a ponte não oferecia segurança. Está aí a ponte 100% e segura, feita dentro de um prazo recorde, antes do final do ano, que era o prazo de entrega.”, reiterou.

Outro momento de descontração aconteceu com as performances de “Terral” e “Longarinas”, obras do compositor cearense Ednardo sobre a orla fortalezense. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, e seu vice, Élcio Batista, não compareceram ao evento por causa da Lei nº 9.504/1997, que proíbe candidatos, sobretudo aos que ocupam cargo público, a estarem presentes em inaugurações. Veja fotos da reabertura: