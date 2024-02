Por R$ 3,25 milhões, Prefeitura contrata empresa para reforma da Ponte dos Ingleses

Contrato assinado pela Prefeitura de Fortaleza com empresa já foi publicado no Diário Oficial da União (DOU)

O contrato assinado pela Prefeitura de Fortaleza para a nova fase reforma da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, já consta no Diário Oficial da União (DOU). A obra está orçada em R$ 3.252.483,28.

A O K Empreendimentos Construções e Serviços é quem vai tocar a obra, que será fiscalizada pela Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), conforme o contrato, assinado em 31 de janeiro último.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa tem sede em Fortaleza e atua no mercado desde 2007. A atuação é no mercado de construção, com especialização em obras de terraplanagem, urbanização e serviços de engenharia, com sede no bairro Fátima.