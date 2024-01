Sarto: além da Ponte dos Ingleses, há plano para Ponte Velha; entenda

O POVO esteve no Poço da Draga, em novembro passado, e a Ponte Metálica continua sendo acessada por banhistas que realizam saltos das estruturas Crédito: FERNANDA BARROS

Após a entrega da Ponte dos Ingleses, a Prefeitura de Fortaleza planeja entregar à comunidade a revitalização do litoral no Poço da Draga. Isso inclui novo projeto para "substituir" a Ponte Velha (ou Ponte Metálica). O projeto desempenhado pela Prefeitura inclui a construção de uma arquibancada para pôr-do-sol. (Veja mais detalhes abaixo).

A confirmação foi feita pelo prefeito José Sarto (PDT). Nesta quinta-feira, 28, Sarto participou de entrevista na Rádio O POVO CBN. Segundo o prefeito, as obras da Ponte dos Ingleses estão correndo "muito bem", mais rápido do que o projetado, mas permanecem com a previsão de entrega para o segundo semestre de 2024.

Na oportunidade, Sarto ainda avaliou positivamente o novo projeto para uso do espaço naquela região, que inicialmente havia a expectativa de construção do Acquario. Agora, o terreno será repassado para a Universidade Federal do Ceará (UFC), que deve construir novo espaço para o Instituto de Ciências do Mar – Labomar. "Ainda quero conhecer o projeto de perto, mas eu acho que se for do jeito que está sendo divulgado, contribuirá para a readequação paisagística que a orla de Fortaleza terá", avalia.

Prefeitura promete entregar até o fim de 2024 obras no Poço da Draga Crédito: FERNANDA BARROS Ponte Velha deve continuar fechada para acesso público O projeto de um espigão no Poço da Draga que inclui um espaço para saltos no mar deve servir como um "substituto" para a comunidade após o fechamento da Ponte Velha. De acordo com o titular da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), Samuel Dias, a ponte, que está com a infraestrutura comprometida, oferece riscos aos frequentadores e deve continuar fechada.