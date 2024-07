Ponte dos Ingleses: obras devem ser entregues em novembro deste ano

A Seinf assumiu a execução do projeto em julho do ano passado, após a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado trocarem críticas sobre qual órgão gestor ficaria a cargo da construção

A pasta assumiu a execução do projeto em julho do ano passado , após a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado trocarem críticas sobre qual órgão gestor ficaria a cargo da construção a fim de evitar que o equipamento fosse abandonado.

A primeira etapa da revitalização da Ponte consistia na implantação do piso, que tem como base blocos de concreto para dar suporte à estrutura. De acordo com a Seinf, o modelo escolhido pela Prefeitura visa maior durabilidade e resistência se comparado ao piso implantado anteriormente.

As intervenções vão do trecho da avenida Rui Barbosa até o Largo da Mincharia, incluindo a construção e extensão do calçadão ao longo da orla.

A área dispõe, agora, de ciclovias, pavimentação em intertravado substituindo o asfalto, paisagismo, mobiliário urbano com design moderno, drenagem e paraciclos. Além disso, foi construída uma guarderia para o projeto Praia Acessível e um bolsão para embarque e desembarque de eventos.

Os trabalhos de requalificação da Praia de Iracema foram iniciados em abril de 2023 e abrangem toda a orla, desde a avenida Rui Barbosa até a comunidade do Poço da Draga.

Como a primeira etapa do projeto corresponde à estruturação do equipamento, a Seinf prioriza os serviços voltados à implementação de novas áreas de lazer, como praça e Areninha do Poço da Draga, construção de banheiros públicos, urbanização do espigão do Poço da Draga, nova iluminação, imobiliários urbanos e construção de um mirante contemplativo para apreciar o pôr-do-sol.

Para que as obras fossem executadas, houve um investimento de R$ 26,1 milhões, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). A expectativa é que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2024, integrando todo o espaço com o novo calçadão da Avenida Beira-Mar e a segunda etapa da Ponte dos Ingleses.

"Comecei na Barra do Ceará, iluminando a Ponte da Barra, requalificando a avenida Beira Rio, trazendo a toda a Vila do Mar a via paisagística até a Areninha do Pirambu. Interligando a Praia de Iracema, Beira Mar de todos e Sabiaguaba. Nós estamos fazendo intervenções em toda a orla de Fortaleza para Fortaleza uma só orla, uma só cidade", afirmou o prefeito José Sarto.