Licitação da Ponte dos Ingleses teve diferença entre propostas de R$ 3,18

A tomada de preços foi realizada na última quinta-feira, 4, pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza e divulgada nesta sexta-feira, 5. O critério do processo licitatório é justamente o do menor preço.

A OK Empreendimentos Construções e Serviços LTDA fez proposta no valor de R$ 3.252.483,28. Por sua vez, a Edcon Comércio e Construções LTDA fez proposta no valor de R$ 3.252.486,46, que recorreu do resultado na sequência.

De acordo com nota divulgada pela Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinf), o processo licitatório tem como prazo final de conclusão o mês de janeiro e acrescenta que “as obras de urbanização da Ponte terão início tão logo seja finalizada a licitação”.

O comunicado detalha ainda que “o projeto prevê a construção de quatro quiosques, um pavilhão de uso diverso, nova pavimentação, intervenções de acessibilidade e segurança, como rampas, escadas, guarda-corpo e grades de proteção, construção um mirante contemplativo, nova iluminação, novos mobiliários urbanos, como bancos, lixeiras e arvoreira”.

Estágio da obra

Por sua vez, o secretário da Infraestrutura, Samuel Dias, destacou que, além do processo licitatório para a próxima etapa da reforma da Ponte dos Ingleses acontecer, é necessária a conclusão da fase anterior que inclui o piso e o guarda-corpo.

“O piso já está concluído e o guarda-corpo está em execução, com previsão de ser concluído em meados de fevereiro. Isso significa que os dois cronogramas estão se encaixando bem. Não há um atraso dentro do nosso cronograma global.

“Como essa obra prevê um prazo de nove meses para ser feita, a gente garante que até novembro vai estar tudo entregue e concluído, junto com a nova obra de requalificação da Praia de Iracema”, assegurou o secretário.