Sarto diz que Prefeitura assumirá reforma da Ponte dos Ingleses

Mesmo tendo feito licitação para realizar a obra, o Governo do Estado não continuou os trabalhos

O prefeito José Sarto (PDT) afirmou durante visita às obras da Praia de Iracema, nesta manhã de quarta-feira, 26, que a Prefeitura de Fortaleza assumirá a reforma da Ponte dos Ingleses. O local está interditado há cerca de cinco anos e tem obras paradas desde 2022. A requalificação, de responsabilidade do governo estadual, não tinha data para ser retomada.

“Não posso deixar que o ícone, uma memória, uma história da cidade de Fortaleza, que é a Ponte dos Ingleses, fique dentro do contexto de uma nova Praia de Iracema completamente esquecida. Sendo assim, resolvi que vamos assumir a requalificação, que vai se harmonizar com toda a nova Praia de Iracema e a Beira-Mar de Todos. Não posso deixar que a Ponte dos Ingleses vire mais um Aquário”, disse o prefeito.

Sarto relatou que foi comunicado “que o Estado não iria fazer a obra” nesta terça-feira, 25. O POVO entrou em contato com a secretaria responsável pela requalificação, a Superintendência de Obras Públicas (SOP). A matéria será atualizada com a resposta do órgão.

O prefeito chamou a Ponte dos Ingleses de “monstrengo” dentro das obras de requalificação da região, que é um dos cartões-postais de Fortaleza. Segundo ele, a Prefeitura tem recursos para realizar a reforma.



O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, disse que a medida acontece após o Governo do Ceará não iniciar a requalificação do local, mesmo após um acordo entre a gestão municipal e estadual.

“A Prefeitura resolveu assumir essa obra. A partir de hoje, nós estamos tomando posse e vamos iniciar o processo de licitação. Em até 18 meses, um ano e meio, para a gente ter ela completamente concluída”, disse.

“Nós já comunicamos o Governo do Estado, de fato essa obra está incluída dentro da área em que a Prefeitura tem a delegação para fazer a gestão da orla de Fortaleza. Dado que o Governo do Estado não cumpriu o acordo que era pra ter sido feito, a Prefeitura não pode esperar e correr o risco de a orla estar requalificada e a Ponte dos Ingleses estar de fora dessa requalificação”, disse Samuel.

Com informações da repórter Mirla Nobre