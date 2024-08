Suspeito de ser um dos executores de irmãs no Autran Nunes é preso

Dois corpos do sexo feminino foram encontrados boiando no rio Maranguapinho, em Fortaleza Crédito: Divulgação/Leitor Via WhatsApp O POVO

Subiu para três o número de pessoas presas suspeitas de estarem envolvidas nas mortes das irmãs Letícia dos Santos Raiol, de 15 anos, e Fabíola dos Santos da Costa, de 27 anos, encontradas mortas no Rio Maranguapinho, altura do bairro Autran Nunes, em Fortaleza, na última sexta-feira, 16. No final da tarde desta terça-feira, 20, a Polícia Civil prendeu Denis Cauã Santos de Sousa, de 20 anos, no bairro Vila Velha, também em Fortaleza. De acordo com a corporação, ele seria um dos executores do duplo homicídio. Contra Denis Cauã, havia sido expedido um mandado de prisão temporária.

Também nesta terça, mas no começo da tarde, uma mulher apontada como a mandante do crime havia sido presa. Trata-se de Karla Karolina Santos de Andrade, conhecida como Karol, de 27 anos. Ela também foi presa por força de mandado de prisão temporária.