Suspeito de participar das mortes de duas mulheres encontradas em rio é preso em Fortaleza

Corpos das vítimas foram encontrados boiando em um trecho do rio Maranguapinho, no bairro Autran Nunes, na manhã dessa sexta-feira, 16; vítimas ainda foram identificadas

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) suspeito de participar das mortes de duas mulheres, mortas a tiros, nessa sexta-feira, 16. As vítimas tiveram os corpos encontrados boiando em um trecho do rio Maranguapinho, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, na manhã de ontem.

Uma denúncia anônima informou que o suspeito esteve no local do crime. Os agentes policiais identificaram e localizaram o homem, que foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Fátima, onde foi autuado em flagrante por homicídio.

Conforme os autos da investigação, no qual O POVO teve acesso, o suspeito negou a informação de que estaria no local do crime e afirmou, no entanto, que viu cinco homens levando as duas vítimas amarradas. As primeiras apurações apontam que a motivação do crime seria a rivalidade entre grupos criminosos na região.