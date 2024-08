Acidente com VLT: sobrevivente de 82 anos está em coma e apresenta 15 fraturas

Uma das duas vítimas sobreviventes do acidente entre um carro e um vagão do Veículo Leve sob Trilhos (VLT), na última quinta-feiram, 15, em Fortaleza, segue internada, em coma, em um hospital particular da Capital. Francisca das Chagas de Lima Dantas, de 82 anos e mãe de 10 filhos, está na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) com mais de 15 fraturas. No acidente, três pessoas morreram. Os ocupantes do veículo eram das mesma família.

As vítimas fatais foram Enzo Alves Dantas, de seis anos, Maria Patrocínio Alves Medeiros, de 72 anos, avó de Enzo, e a tia de Enzo e filha de dona Patrocínio, Maria Auricélia Alves de Medeiros, de 38 anos. O filho de Francisca, Issac Lima Dantas, conta que a mãe tem osteoporose, o que torna a repcuperação das fraturas um desafio ainda maior. "A recuperação é lenta, pois tem que deixar em uma posição só. Ela tem 15 fraturas, oito nas costelas, pélvis, quadril. Somente em uma costela tem três fraturas", afirma.

A motorista do veículo teve alta hospitalar e segue em casa. Ela perdeu a mãe, o filho e a irmã. Não quebrou um único osso, ressalta o parente.