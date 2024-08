Presa mulher suspeita de ordenar morte de irmãs encontradas no Rio Maranguapinho

Karla Karolina Santos de Andrade, de 27 anos, foi presa por força de mandado de prisão temporária no início da tarde desta terça-feira, 20, no Bairro de Fátima, em Fortaleza

Uma mulher foi presa no início da tarde desta terça-feira, 20, suspeita de ter mandado matar Letícia dos Santos Raiol, de 15 anos, e Fabíola dos Santos da Costa, de 27 anos, as irmãs que foram encontradas mortas na última sexta-feira, 16, no Rio Maranguapinho, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza.

Karla Karolina Santos de Andrade, conhecida como Karol, de 27 anos, foi presa por força de mandado de prisão temporária no Bairro de Fátima, também em Fortaleza.



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que as investigações da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificaram que a rivalidade entre organizações criminosas motivou o crime.