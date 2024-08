"Uma mãe não vai querer sair para matar o filho, a mãe e a irmã", diz familiar de sobrevivente do acidente com VLT

São cinco dias desde o acidente ocorrido no dia 15 agosto, no bairro Vila União, em Fortaleza, onde morreram três pessoas e duas saíram feridas, todas da mesma família. Uma das vítimas sobreviventes, de 82 anos, segue internada na UTI de um hospital particular, em coma e apresentando 15 fraturas ósseas. A motorista do veículo, que perdeu mãe, filho e irmã no acidente, saiu ilesa.



Conforme familiar ouvido pelo O POVO, Isaac Lima Dantas, a maior dor da sobrevivente não é física, mas da perda dos familiares e do único filho. Enzo Alves Dantas, de seis anos, Maria Auricélia Alves de Medeiros, de 38 anos, e Maria Patrocínio Alves de Medeiros, 72 anos, foram sepultadas no cemitério Parque da Paz, no Passaré, em Fortaleza, na segunda-feira, 16.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No momento do acidente, de acordo com Issac, a família voltava da praia e já havia passado pela passagem de nível entre o VLT e a via. Porém, elas decidiram voltar para comprar um feijão e, ao retomar pelo mesmo caminho, o veículo foi colhido pelo VLT. Issac destaca a falta de empatia das pessoas no local do acidente, que tentavam filmar os corpos das vítimas, além dos julgamentos nas redes sociais contra a motorista.