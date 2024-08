Dois corpos de mulheres são encontrados boiando em rio, em Fortaleza

Vítimas, ainda não identificadas, foram encontradas com marcas de disparo de arma de fogo na manhã desta sexta-feira, 16, no bairro Autran Nunes

Dois corpos do sexo feminino foram encontrados boiando no rio Maranguapinho, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feria, 16. As vítimas, ainda não identificadas, foram encontradas com marcas de disparo de arma de fogo.

No local, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizaram a coleta de indícios que subsidiarão a apuração policial da ocorrência.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para a ocorrência e que o caso será investigado pelo DHPP.