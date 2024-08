Subtenente da Polícia Militar fica ferido após acidente de carro na Vila Peri, em Fortaleza

O policial, que precisou ser removido do veículo pelos Bombeiros, foi o único ferido no acidente

Um subtenente da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) ficou ferido após colisão entre dois carros na manhã desta terça-feira, 20, no bairro Vila Peri, em Fortaleza.

O PM teve uma lesão na cabeça e, por conta disso, ficou desorientado. O policial ficou preso nas ferragens do veículo após o sinistro, mas foi removido por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).