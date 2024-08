Vídeo: Perfil no TikTok viraliza ao narrar saga do retorno de farmácia em Fortaleza

Veículos que tentam acesso indevido no estacionamento da Pague Menos, na Avenida Godofredo, estão causando acidentes e prejuízos à Farmácia Crédito: reprodução WhatsApp OPovo

O vendedor ambulante Antônio Iraldo da Silva, que trabalha no semáforo em frente a farmácia há mais de 20 anos, criou o perfil "Plantão Mondubim" para cobrir alguns acontecimentos do bairro como acidentes de trânsito, incêndios e até problemas de saneamento básico. Quando Iraldo soube da construção da unidade da Pague Menos no ano de 2022, ele presumiu que o fluxo de carros poderia causar algum problema. Foi então que após um ano de funcionamento da farmácia, com os carros usando o estacionamento para fazer retornos indevidos, o estabelecimento colocou bastões que impossibilitam a passagem. Desde a decisão, os motoristas que tentam passar pelo estacionamento para acessar a avenida se surpreendem com o bloqueio e tentam retornar ou passar pelos bastões. Segundo Iraldo, isso tem sido motivo de diversos acidentes e ameaças.

“Teve muitas coisas que eu não gravei porque são considerados conteúdos pesados para a plataforma. No começo, quando tamparam a passagem, ameaçaram os funcionários. Entraram com a maior ignorância na loja, compraram chiclete e umas coisinhas baratas para dizer que eram clientes e exigirem a passagem”, contou o vendedor. Para tentar solucionar o problema, Antônio acha que deveriam colocar placas de sinalização no local ou até mesmo algum profissional da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). “Os motoristas da região precisam ser educados, porque o prejuízo da farmácia foi grande, ali também teve batida, discussão. Muitas coisas aconteceram ali. Teve outro motoqueiro que tentou voltar e tinha um buraco na descida do estacionamento por conta do peso dos carros, ele quebrou até a perna”, informou Iraldo.

Entenda como acontece o retorno

O retorno acontece da seguinte forma: os carros que vêm no sentido do Posto Carioca para Messejana entram no estacionamento da farmácia Pague Menos, na mão direita, para conseguir acesso à Avenida Godofredo. Veja o vídeo: Sobre isso, Antônio Iraldo contou que conversou com alguns motoristas de aplicativo e eles informaram que o aplicativo de navegação por GPS Waze ainda mostra no mapa o mesmo caminho, dando a entender que é uma rua.