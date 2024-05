Botões nos semáforos de pedestres: para que servem e como funcionam?

É nestes momentos que as botoeiras fazem diferença, proporcionando espaço e segurança no trânsito aos caminhantes. Entenda a importância e como usá-los.

Quando o pedestre não tem vez nas vias, fica impossível de realizar a travessia em segurança, mesmo que haja a faixa de pedestres. Muitas vezes, motoristas não respeitam as sinalizações ou o tempo de parada do trânsito é tão curto que pedestres precisam realizar a passagem correndo, colocando a própria vida e de outras pessoas em risco.

Botões nos semáforos de pedestres: como usar e para que usar?

Quando uma pessoa está caminhando pela cidade, provavelmente, irá atravessar ruas pelo seu percurso e, para que isso aconteça de forma segura, a passagem deve ser realizada em faixas de pedestres. No entanto, quando o sinal fica verde para o pedestre?

Os botões nos semáforos servem para que as pessoas sinalizem que querem atravessar a via, evitando que a preferencial fique apenas para carros e motos. Uma vez sinalizado, o sistema de trânsito entende que há necessidade de incluir o pedestre no circuito. O tempo de espera e o de travessia variam conforme as necessidades da via.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) explica como o sistema de semáforos que têm o estágio exclusivo para pedestres opera: