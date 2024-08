Incêndio atinge residência no Genibaú, em Fortaleza

No momento da ocorrência a proprietária da casa não se encontrava; teto da residência e objetos como guarda-roupa, ventilador, cama e colchão foram danificados

Um incêndio foi registrado em uma residência situada no bairro Genibaú, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 15. De acordo com Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), não houve vítimas.

Equipes foram acionadas por volta das 18h34min e ao chegarem no local encontraram populares tentando apagar o fogo. Vizinhos quebraram a caixa d'água e utilizaram baldes para jogar água nas chamas.