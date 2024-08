Acusado de chefiar facção é investigado por quatro homicídios no Caça e Pesca

Fachada da DHPP, unidade especializada em homicídios Crédito: FERNANDA BARROS

Um homem apontado como uma das lideranças da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no bairro Praia do Futuro II (também conhecido como Caça e Pesca ou Antônio Diogo), em Fortaleza, é investigado por, pelo menos, quatro homicídios ocorridos na região entre 2023 e 2024. Hugo Alberto da Silva, conhecido como "H" ou "Panda", de 36 anos, ainda estaria envolvido em expulsões de moradores no bairro, conforme investigações da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Inquérito policial aponta que, ao lado de um outro integrante do PCC, Hugo tem como “costume” tomar as casas para, em seguida, vendê-las.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A defesa do suspeito nega as acusações. Conforme afirmado em pedido de habeas corpus, Hugo foi preso sem a devida fundamentação, já que as provas elencadas contra ele seriam provenientes de depoimentos de testemunhas “que sequer presenciaram a prática delitiva”.

Na última terça-feira, 6, Hugo foi denunciado pelo homicídio que vitimou Alison Ramalho da Silva, em 30 de junho de 2023, também na Praia do Futuro II. Conforme o MPCE, “Alison estava sentado na calçada de um mercadinho, quando foi surpreendido pela rápida aproximação do acusado HUGO, v. "H" ou "PANDA" e de outros três indivíduos ainda não identificados”.

O crime foi motivado, consta na denúncia, por a vítima integrar a facção Comando Vermelho (CV), rival do PCC, e ter passado a morar no Caça e Pesca.



Além das mortes de Ozéas e Alison, Hugo é suspeito de envolvimento nos assassinatos de Francisco Nunes de Oliveira, ocorrido em dezembro de 2023; e Marcos Gregório de Moraes Júnior, em 8 de janeiro deste ano.

Nesses dois casos, as investigações seguem em andamento e Hugo ainda não foi indiciado. Entretanto, a 10ª DHPP solicitou exame de comparação balística dos projéteis retirados dos corpos de Alison e Francisco Nunes e a Perícia Forense confirmou que os tiros partiram de uma mesma arma de fogo.

Praia do Futuro II sofre com conflito entre facções

O POVO tem mostrado desde maio que a Praia do Futuro tem sofrido com o conflito entre facções criminosas rivais. Levantamento feito pela reportagem indica que, pelo menos, 14 homicídios já foram registrados neste ano no bairro.

Homicídios registrados em 2024 na Praia do Futuro II

26 de julho — Duas pessoas foram mortas na comunidade dos Cocos

2 de julho — Um homem foi morto no Caça e Pesca

21 de junho — Francisco Jeferson dos Santos Sobrinho foi morto e uma mulher baleada na faixa de areia da Praia do Caça e Pesca