Roubos caem 15,5% em julho no Ceará, divulga Secretaria da Segurança

No mês passado, 3.011 Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP) foram registrados no Estado. De janeiro a julho, a redução é de 11,3% em relação ao mesmo período de 2023

No Ceará, os números de roubos caíram 15,5% em julho na comparação com julho de 2023 . Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no mês passado, foram registrados 3.011 Crimes Violentos Contra o Patrimônio ( CVPs ) em todo o Estado, enquanto, em julho de 2023, esse número havia sido de 3.564 .

Na Região Norte do Estado, os CVPs saíram de 275 registros em julho de 2023 para 221 em julho deste ano, o que representa uma retração de 19,6%. Por fim, na Região Sul, foram registrados 189 CVPs em julho deste ano contra 230 em julho de 2023 — diminuição de 17,8%.



A SSPDS destacou que, no acumulado de janeiro a julho deste ano, também há redução no número de roubos na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos sete primeiros meses do ano, o Estado registrou 22.261 roubos, 11,3% a menos que os 25.098 casos registrados de janeiro a julho de 2023.