Dois homens são baleados em tiroteio com PMs no Caça e Pesca

Dois homens foram baleados em tiroteio com policiais militares na noite dessa quarta-feira, 17, na comunidade do Caça e Pesca, no bairro Praia do Futuro II, em Fortaleza. Conforme a PM, agentes de segurança da 1ª Companhia do 22º Batalhão faziam patrulhamento de rotina na região quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.

Os tiros, prosseguiu a PM, haviam sido efetuados por um homem que estava refugiado em um imóvel do bairro. Os PMs reagiram e, após o tiroteio cessar, eles se depararam com os dois suspeitos lesionados.



Com a dupla, os policiais apreenderam uma submetralhadora calibre .40 artesanal, um revólver calibre 38, 15 munições intactas e oito deflagradas, assim como fogos de artifício.