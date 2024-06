Suspeito morre durante troca de tiros com PMs no Caça e Pesca

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Outros dois suspeitos foram baleados, mas sobreviveram e foram presos. Três pistolas foram apreendidas. Região sofre com guerra entre facções criminosas

Policiais militares trocaram tiros com criminosos na madrugada desta sexta-feira, 7, nas proximidades da Rua Jamaica, no bairro Praia do Futuro II (Caça e Pesca), em Fortaleza. Na ocorrência, um suspeito morreu em intervenção policial e outros dois foram baleados e presos.



Conforme a Polícia Militar, era por volta da 0h30min quando a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) recebeu ligações informando que homens armados estavam na região.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma equipe do 22º Batalhão de PM foi até ao local e, ao perceberem a presença dos policiais, os criminosos teriam começado a disparar contra eles.