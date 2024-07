Duas pessoas são mortas a tiros após ataque de facção criminosa em Fortaleza

Um ataque da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) registrado na noite desta sexta-feira, 26, na região da Praia do Futuro II, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, resultou na morte de dois homens. Informações preliminares apontam que o crime aconteceu na região dominada pela organização criminosa Comando Vermelho (CV).

No ataque, um homem de 19 anos morreu no local e a outra vítima, de 29 anos, chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Praia do Futuro, mas morreu no local após não resistir aos ferimentos. Uma terceira pessoa foi baleada. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas e fizeram as primeiras investigações sobre o crime. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção Individual (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).