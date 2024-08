Mulher trans cearense é inocentada de acusação de homicídio após 9 anos

Crédito: Arte: Valdir Marte/Defensoria Pública do Estado do Ceará

Jéssica, que é uma mulher trans de pele negra, chegou a ficar presa por um ano em uma unidade prisional no Ceará . Desde 2016, ela aguardava o julgamento em liberdade. A sessão ocorreu de forma on-line no último dia 5 de agosto.

Uma mulher foi inocentada de uma acusação de homicídio após nove anos de espera. A cratense Jéssica da Silva Lima, 33, foi incriminada em 2015, quando vivia em situação de rua, após uma briga com outro morador de rua. O caso aconteceu no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

De acordo com a Defensoria Pública do Ceará, Jéssica foi golpeada por objeto cortante no rosto. Ela reagiu e feriu o homem com uma faca — ele não resistiu ao ferimento e morreu.

"As pessoas viram tudo e ninguém ajudou. Fizeram pouco caso. Por eu ser trans, senti que rolou um preconceito. Se eu não fosse trans, com certeza teriam me ajudado", disse a cearense por meio da Defensoria.

O defensor Breno Vagner Bezerra Vicente destaca uma série de denúncias feitas pela então jovem de 28 anos quando foi presa. “Que foi colocada em unidade masculina, que ficou em cela para pessoas acusadas de crime de estupro, que foi estuprada, que não recebeu medicação adequada”, diz.