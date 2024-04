Homem que apalpou nutricionista em elevador diz que confundiu vítima com outra pessoa

REPRODUÇÃO de vídeo da ação do empresário contra a nutricionista Crédito: Reprodução Redes Sociais

O empresário Israel Leal Bandeira Neto, foi indiciado por importunação sexual pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher. Após ter sido flagrado por câmeras de vigilância quando apalpava as nádegas de uma mulher, dentro do elevador de um prédio comercial em Fortaleza, ele diz que confundiu a vítima com outra mulher com quem teria intimidade. A defesa de Israel se pronunciou por meio de nota e informa que o homem sofreu ameaças e que perfis fakes foram abertos com a identificação dele. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O homem prestou depoimento nessa quinta-feira, 21, na Delegacia de Defesa da Mulher. A PC-CE confirmou o indiciamento nesta sexta, 22. De acordo com o órgão, o homem é suspeito de crime contra dignidade sexual e a investigação foi concluída com o indiciamento dele. O procedimento foi remetido à Justiça.

Em relação ao outro inquerito policial, relacionado a uma situação de importunação sexual ocorrida em dezembro de 2022, no bairro Joaquim Távora, também foi instaurado. Oitivas ocorrem no intuito de apurar as circunstâncias do caso. Outras vítimas procuraram advogados para denunciar o empresário pela mesma prática. Elas afirmam que estavam em um elevador com o homem em outra ocasião, na saída de um evento, e também foram vítimas de importunação sexual.