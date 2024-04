Assédio em elevador: 'Vídeo não deixa dúvidas do que aconteceu', diz advogado

O vídeo registrado pela câmera do elevador em que uma nutricionista foi assediada, dentro de um prédio comercial do bairro Aldeota, em Fortaleza, será crucial para a investigação do crime, segundo o advogado da vítima, David Isidoro.

O caso ocorrido em fevereiro veio à tona nessa segunda-feira, 18, e é acompanhado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O vídeo da câmera de segurança do elevador mostra o momento em que um homem dá um tapa nas nádegas da nutricionista sem consentimento. O POVO opta por não divulgar o nome da vítima ou do agressor antes do indiciamento do suspeito.