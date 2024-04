"Se a gente ficar calada, nunca vai mudar", diz nutricionista vítima de importunação sexual

Neste domingo, 24, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou Israel pelo crime de importunação sexual e também deu parecer favorável à decretação de prisão preventiva .

No dia 18 de março, a nutricionista adentrou no elevador que dava acesso à garagem do prédio comercial onde trabalhava. Israel Bandeira, que estava no mesmo elevador, aparece nas câmeras abordando a moça quando ela atravessava a porta para sair do equipamento. Nesse momento ele apalpa as nádegas da vítima, que se vira perplexa com a situação. Larissa diz que chegou a gritar e que alarmou a situação, mas o homem se evadiu.

“No vídeo está de uma forma explícita que nós não nos conhecíamos. Eu nunca o vi e ele não me conhecia. Eu estava lendo meu papel e ele estava no canto dele. Essa história que ele achou que era uma pessoa que ele tinha intimidade é algo que está bem estampado que é falsa”, relata a vítima.

Larissa ressaltou que no momento da importunação ficou paralisada e que sentiu uma sensação de ser “incapaz”. No mesmo dia, ela fez um Boletim de Ocorrência (B.O) denunciando o caso. O vídeo do elevador flagrou a ação e viralizou nas mídias sociais, com repercussão em todo o Brasil.