Empresário vira réu por importunação sexual de nutricionista em elevador

Larissa denunciou o caso por meio de um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher. O homem foi indiciado e denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) à Justiça. Com a denúncia acatada, Israel deve ser julgado como réu pelo crime. A pena pode ser de um a cinco anos de prisão.

O empresário Israel Leal Bandeira Neto, 41, virou réu por importunação sexual. Ele foi flagrado pela câmera de segurança do elevador de um prédio comercial em Fortaleza apalpando as partes íntimas da nutricionista Larissa Duarte , 25. O caso ocorreu em fevereiro e veio à tona em março, com a divulgação do vídeo.

No Instagram, Larissa comemorou a decisão. “Eu espero que no final ele seja condenado”, disse. Um pedido de prisão preventiva contra Israel ainda está sendo analisado pela Justiça.

Relembre o caso

No dia do ocorrido, a nutricionista entrou no elevador que dava acesso à garagem do prédio comercial onde trabalhava. Israel Bandeira, que estava no mesmo elevador, aparece nas câmeras abordando a moça quando ela atravessava a porta para sair do equipamento.

Nesse momento ele apalpa as nádegas da vítima, que se vira perplexa com a situação. Larissa diz que chegou a gritar e que alarmou a situação, mas o homem se evadiu. Em nota, a defesa do empresário afirmou que Israel confundiu a vítima com outra mulher com quem teria intimidade.