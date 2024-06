Nutricionista assediada em elevador é pré-candidata a vereadora de Fortaleza

"Eu senti na pele a necessidade de políticas públicas para mulheres que sofrem com esse e todo tipo de violência contra mulher. Além disso, eu vejo que na nossa sociedade a gente ocupa um número muito pequeno de cadeiras na política. E como a gente pode cobrar políticas públicas que beneficiam mulheres se não temos elas para nos representar?", questionou Larissa.

Larissa Duarte , nutricionista que foi assediada num elevador em Fortaleza, é pré-candidata a vereadora de Fortaleza. A novidade foi revelada ao O POVO nessa quinta-feira, 6, durante encontro do União Brasil, partido ao qual é filiada.

Para ela, o dirigente partidário e pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner, também apoia a pauta, que Larissa considera ser a sua principal demanda como postulante a vereadora. Questionada se poderia ocupar a vice da chapa encabeçada por Wagner, Larissa foi cautelosa.



"Não sei, mas, se for, é algo que agrega muito, porque a violência contra mulher é um problema público. Cada vez mais a gente vê no noticiário mulheres que sofrem todo tipo de violência e a gente precisa combater, nem que seja aqui no município de Fortaleza", finaliza.