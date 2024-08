Angelus Solidário marca abertura da Caminhada com Maria 2024, em Fortaleza; veja

Evento marcou a abertura da Caminhada com Maria deste ano e também arrecadou alimentos e itens de higiene pessoal

O encontro Angelus Solidário marcou a abertura da Caminhada com Maria 2024, e foi realizado pela Arquidiocese de Fortaleza , em parceria com a missionária católica Babi Maria, da Comunidade Católica Missionária Um Novo Caminho.

No entanto, neste sábado, 3 de agosto, além de apreciar a natureza , quem passou perto do anfiteatro da avenida Beira Mar , também conhecido como anfiteatro Flávio Ponte (ou mesmo anfiteatro da Volta da Jurema, para os mais antigos), também pôde louvar e rezar a Deus .

O pôr do sol na orla mais famosa da cidade atrai moradores da Capital e turistas para o cenário de cartão postal.

“Fazemos a devoção do Santo Terço no primeiro sábado de todos os meses. Neste ano, recebemos a honra e a graça de fazer a abertura da Caminhada com Maria. O sábado então será dia de Santo Terço, Santíssimo Sacramento e é claro, muito louvor”, destacou a missionária.

“É a primeira vez que o evento está sendo feito na Beira Mar, o que é uma grande alegria, porque o ambiente, por si só, nos leva à contemplação e à presença de Jesus e de Nossa Senhora”, disse Babi Maria.