Arquidiocese de Fortaleza divulga programação da Caminhada com Maria

A caminhada acontece desde o ano de 2003 e faz o percurso de 12 km saindo do Santuário Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, rumo a Catedral Metropolitana de Fortaleza

Com a proximidade do mês de agosto, a Arquidiocese de Fortaleza se prepara para a tradicional Caminhada com Maria, que desde 2003 mobiliza os fieis no percurso de 12 km que vai do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, até a Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro.

Este ano, o tema do evento é “Peregrinamos com Maria no Ano da Oração” e, como lema “Senhor, ensina-nos a rezar”, trecho do capítulo 11 do evangelho de Lucas. E este ano a programação terá novidades, começando já no início do mês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no dia 3 de agosto, no Anfiteatro da Beira Mar, acontece o Angelus Solidário. Iniciando às 18 horas, a programação conta com a presença dos cantores Babi Maria e Luiz Carvalho. A organização pede que os fieis que forem participar do momento levem alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal. O material arrecadado será destinado aos projetos sociais da igreja.