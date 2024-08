ONG denuncia detenções de pelo menos 12 sacerdotes católicos na Nicarágua

Ao menos 12 sacerdotes foram detidos nos últimos dias em uma nova onda de prisões contra religiosos da Igreja Católica na Nicarágua, informou neste sábado (3) uma ONG de direitos humanos que atua exilada na Costa Rica.

"Nas últimas 48 horas, houve uma escalada repressiva contra sacerdotes da Igreja Católica" no departamento de Matagalpa, no norte do país, disse em um comunicado o Coletivo Nicarágua Nunca Más.

"Várias paróquias foram cercadas e pelo menos 12 sacerdotes foram detidos arbitrariamente, alguns deles com paradeiro desconhecido e em situação de desaparecimento forçado", detalhou a organização.