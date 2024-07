Pôr do sol com Lua cheia atrai multidão para espigões da Beira Mar

Espigão da Beira Mar fica lotado a partir das 16 horas deste domingo, 21, para apreciação do por do sol e da lua cheia Crédito: FÁBIO LIMA

Polo turístico de Fortaleza, a Beira Mar atraiu uma multidão neste domingo, 21, por conta da lua cheia. Quem olhou para o sentido Praia do Futuro do espigão do Náutico, por volta das 18h30min, fitou um luar arredondado e brilhante nascendo entre os prédios. O professor Dermeval Carneiro, diretor do Planetário Rubens de Azevedo, ressalta que, desde as 7h19min desse domingo, a Lua está na fase cheia. Nesta segunda-feira, 22, já começa a fase minguante. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A angulação precisa da lua cheia ocorre às 22 horas, de acordo com o capitão Romário Fernandes, professor de astronomia do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros e colunista O POVO+.

Desde as 16 horas deste domingo, a movimentação já era intensa na orla, nos espigões e no calçadão da Beira Mar. O casal Aurélio de Almeida, cearense, e Carlise Meinke de Almeida, catarinense, falam da "vida pulsante" que o local emerge nos dias de hoje. Aurélio morou 50 dos 60 anos de vida na Beira Mar. Logo, acompanhou todas as reformas. Para ele, a mais recente ficou fantástica.

(Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA Casal Aurélio e Carlise passeiam na tarde deste domingo, 21, para ver o por do sol Crédito: FÁBIO LIMA Orla e mar da BM ficam lotados na tarde deste domingo, 21 Crédito: FÁBIO LIMA "Hoje tem muita gente. É o primeiro dia de Lua cheia, muita gente deve vir. Se alia as férias também, muitas famílias, crianças, domingo já é um dia que tem um movimento maior. A praia é democrática e atende quem tem e quem não tem. Temos ciclistas, patinetes, gente nadando, é um espaço para praticar esporte. Vida pulsando", conta. "Se reparar, no lado das barracas agora temos plantas, e, pelo que deu para observar, cada barraca ficou responsável por cuidar. Antigamente faziam, mas não tinha conservação. Inauguraram pouco depois da pandemia, e está se mantendo, uma Cidade como a nossa, que vive do turismo, isto é um cartão de visitas", complementa. A esposa, Carlise, que nasceu e viveu muitos anos em Balneário Camboriú, em Santa Catarina (RS), ressalta as mudanças de Fortaleza. "Não tinha esse costume das cadeiras de praia aqui. Vim em 1994 a primeira vez, fiquei por 10 anos, depois passei 15 anos fora, e voltamos um mês antes da pandemia — final de 2019". "Espero que o Poder Público tenha o dissernimento e os cuidados. Que os candidatos que virão deem continuidade e valorizem este bem que Deus nos deu, que é a beleza natural", pontua o casal. O cruzamento do Náutico, com as avenidas Desembargador Moreira e Beira-mar, enfrentou momentos de trânsito conturbado a partir das 17 horas, com o grande fluxo de turistas e cearenses interessados no fim de tarde da orla fortalezense.

Fernanda Francisca Veras Carvalho, 59, que atualmente mora em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, costuma visitar Fortaleza nos meses de janeiro e julho. Na noite de domingo, 21, ela foi acompanhar a mãe, Ivanilza, de 85 anos, para apreciar a Lua cheia iluminar o espigão. "Gostamos de ver o pôr do sol, crepúsculo e hoje, em especial, a gente veio para ver a lua nascer", disse Fernanda. Nos pontos de venda, mais especificamente, o box 700, da Castanha da Madalena, o comerciante Wallyson Lima afirma que na época de férias o público de turistas dobra ou triplica. Ele conta que a rotina costuma começar logo cedo, com as pessoas indo para as praias; de noite vão jantar e, como parada final, vão à feirinha da Beira Mar.